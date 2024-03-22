Спецоперация 22 марта 2024, 11:22 ВСУ потеряли сотни солдат и новые территории ради безнадежного наступления РИА «Новости»: ВСУ не смогли вторгнуться в РФ и потеряли территории Laurel Chor/Keystone Press Agency/globallookpress

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ВСУ и боевики «Русского добровольческого корпуса»* с начала марта предпринимают «полноценную общевойсковую операцию» с целью зайти на территорию России, однако в итоге только теряют солдат и территории. Об этом написало РИА «Новости».

Украинские боевики перебросили к границе артиллерию, бронетехнику, вертолеты армейской авиации, но им не удалось спрятать это от российской разведки. ВС РФ постоянно бьют по местам сосредоточения войск, не позволяя украинским вооруженным силам перейти в организованное наступление. Лишь отдельным подразделениям ВСУ и РДК* удалось подойти к границе, однако они понесли тяжелые потери. Атакующих вновь и вновь отбрасывают.

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В последние дни, как отметило агентство, противник перестал предпринимать масштабные попытки прорыва. Он понес слишком большие потери: тысячи бойцов, десятки единиц бронетехники, гаубицы и так далее.

«Объяснить такие жертвы целесообразностью невозможно — противник не добился ровным счетом ничего», — констатировали в публикации.

Буквально за неделю ВСУ потеряли Орловку и Невельское.

* Запрещенная в России террористическая организация