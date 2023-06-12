Спецоперация 12 июня 2023, 01:25 ВСУ потеряли при наступлении большую часть западной техники AFP: ВСУ рассказали о потере большей части американских Bradley при контрнаступлении Википедия

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Украинское подразделение в ходе наступления в Запорожской области лишилось большей части американских БМП Bradley. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным издания, группа украинских солдат заявила, что из девяти машин мотопехотного подразделения Bradley шесть разбили ВС РФ. В ходе наступления лишь одна БМП вернулась без повреждений.

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«На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, продемонстрировав отсутствие значимых достижений», — указано в сообщении.

Украинские войска предприняли еще несколько попыток контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также в районе Артемовска. Российская армия успешно отразила атаки противника. Общие потери украинских войск на этих направлениях составили до 300 человек личного состава, четыре Leopard и пять американских Bradley.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят новые атаки на Запорожском направлении. Они провели артподготовку по российским позициям в районе Орехова.