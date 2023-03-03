Спецоперация 03 марта 2023, 20:12 ВСУ потеряли последний путь из Артемовска Боец ЧВК «Вагнер»: единственная дорога из Артемовска попала в зону обстрела РИА «Новости»

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Артиллерия частной военной компании «Вагнер» включила в зону огневого поражения дорогу между Артемовском и городом Часов Яр. Это последний путь, по которому украинские войска получали снабжение и могли уйти в отступление. Об этом рассказал один из бойцов группы в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что обстрелы всех путей идут практически непрерывно, как только там появляется хоть какое-то движение.

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«Простреливаются точно, но противник тоже не занимается ерундой. Они делают и другие дороги, не только те, которые есть на картах. Делают вразрез, в обход через поля, через посадки пробивают себе дороги, новые трассы», — заявил боец «Вагнера».

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Российский предприниматель Евгений Пригожин объявил, что полного окружения Артемовска осталось совсем немного. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением отдать приказ к отступлению войск, так как там остались только старики и совсем молодые солдаты.