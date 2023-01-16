Спецоперация 16 января 2023, 14:51 ВСУ потеряли порядка 50 бойцов на Донецком направлении Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили 50 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные продолжают наступать на Донецком направлении. За сутки они ликвидировали свыше 50 украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Российские силы на этом направлении ликвидировали восемь автомобилей и бронетранспортер. Также на Купянском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили более 30 украинских военнослужащих.

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Еще больше потерь ВСУ понесли на Краснолиманском направлении — российские военные нейтрализовали свыше 75 противников и девять транспортных средств. Кроме того, около 30 националистов уничтожены в ДНР и Запорожской области.

Конашенков также сообщил и об уничтожении гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» и РСЗО «Град» в Донецкой Народной Республике в ходе контрбатарейной борьбы.