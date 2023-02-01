Спецоперация 01 февраля 2023, 15:10 ВСУ потеряли порядка 285 военных за минувшие сутки в зоне СВО Минобороны России: украинские подразделения потеряли около 285 бойцов за сутки в зоне СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли около 285 военных в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«На Купянском направлении артиллерией „Западной“ группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

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За сутки там ликвидировано до 30 бойцов ВСУ, два пикапа и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразила скопления живой силы 80-й и 95-й украинских десантно-штурмовых бригад. За сутки ВСУ потеряли там до 95 военных, три боевые бронемашины и автомобиль.

На Донецком направлении во время наступления подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции. Они ударили огнем по противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики.

«Также в районе населенного пункта Доброволье ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ», — подчеркнул Конашенков.

За 24 часа там уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ, танк, три боевые бронемашины, гаубицу «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС России поразили две бригады ВСУ около Угледара и еще две у населенных пунктов Новоселка и Мирное. Потери противника составили более 60 военных, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля и несколько гаубиц.