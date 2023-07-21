Спецоперация 21 июля 2023, 19:10 ВСУ потеряли польские танки в ходе новой атаки в Запорожье Forbes сообщил о первых потерях польских танков Вооруженными силами Украины Википедия

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ВСУ начали атаку свежими силами в Запорожье. Их действия привели к потере польской тяжелой техники — несколько танков подорвались на минах, сообщил Forbes.

«Один из батальонов бригады пытался продвинуться. <…> Результатом стала первая подтвержденная потеря танка PT-91, состоявшего на вооружении ВСУ. Почти наверняка он будет не последним в списке», — написал обозреватель Дэвид Экс.

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По словам журналиста, это подразделение относилось к резерву украинской армии. Изначально планировалось использовать его в качестве подкрепления на тех направлениях, где ударные группы ВСУ смогут прорвать российскую оборону. Но, так как основные силы украинской армии не продвинулись и понесли большие потери, киевскому режиму пришлось задействовать резервные части.

Президент России Владимир Путин отметил, что Запад разочарован провалившимся контрнаступлением ВСУ.