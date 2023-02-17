Спецоперация 17 февраля 2023, 08:25 ВСУ потеряли почти всех опытных пилотов за время спецоперации Командир авиагруппы «Вагнер»: Украина за время СВО потеряли почти всех опытных пилотов РИА «Новости»

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Украинская военная авиация потеряла почти всех опытных пилотов за время проведения российской спецоперации, заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец. По его словам, сейчас в рядах летчика противника преобладает «инстаграмная* молодежь», сообщило РИА «Новости».

«В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится», — сказал он.

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Горец обратил внимание, что опыт можно наработать только в различных боевых действиях, для этого должно пройти время. По его словам, в авиагруппе «Вагнер» у многих участников за плечами есть опыт в горячих точках.

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По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили 385 самолетов ВСУ, 209 вертолетов, более 3150 беспилотников, 404 зенитных ракетных комплекса и множество других единиц военной техники.

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