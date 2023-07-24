Спецоперация 24 июля 2023, 20:04 ВСУ потеряли почти 900 человек в Херсонской области с 1 июля Врио губернатора Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области до 880 человек РИА «Новости»

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Украинские войска с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек личного состава, два танка, более 30 минометов, 22 буксируемых гаубицы и другую технику. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

Среди техники, которой лишились солдаты ВСУ в эти дни, также более 30 лодок, две РСЗО, один ПРК, командно-штабная машина, две установки РЭБ. Также в списке потерь семь складов и два командных пункта.

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«Это достоверные данные, подтвержденные средствами объективного контроля. Наши военные, в отличие от противника, не „рисуют“ себе вымышленные успехи», — написал Сальдо.

Он добавил, что подтверждением этого могут служить и переполненные больницы в части Херсонской области, которая сейчас находится под контролем киевского режима, а также в Николаевской и Одесской областях

Ранее сообщалось, что наши военные мощным авиаударом уничтожили склад ВСУ с боеприпасами и лодками в районе поселка Антоновка в Херсонской области.