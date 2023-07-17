Спецоперация 17 июля 2023, 14:32 ВСУ потеряли почти 80 человек на двух направлениях за сутки Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военнослужащих на Купянском и Херсонском направлениях Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские подразделения потеряли до 75 человек живой силы в боях на Купянском и Херсонском направлениях за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении ударами тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и авиации группировка войск „Запад“ поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики», — сказал он.

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Потери ВСУ составили до 35 человек, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20, два автомобиля и четыре бронированные машины.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Акация», боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба» и восемь автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по складу боеприпасов ВСУ в ДНР.