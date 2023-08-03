Спецоперация 03 августа 2023, 15:56 ВСУ потеряли почти 400 человек на Донецком направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили до 380 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожили до 380 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

После отражения восьми атак националистов военнослужащие группировки войск «Юг» провели контратаку и улучшили свои позиции в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка и Берестовое в Донецкой Народной Республике.

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«Украинские подразделения потеряли до 380 человек живой силы, противотанковую пушку „Рапира“, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, четыре автомобиля, пять боевых бронированных машин и один танк», — сказал Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошлые сутки украинские боевики потеряли до 150 человек в боях на Купянском направлении. Также подразделения ВС России вышли на более выгодные позиции в Харьковской области и Луганской Народной Республике.