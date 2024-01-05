Спецоперация 05 января 2024, 14:06 ВСУ потеряли почти 2 тысячи солдат на Донецком направлении Минобороны: ВСУ за неделю потеряли почти 2 тысячи солдат на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили девять атак ВСУ. В результате противник потерял более 1990 солдат убитыми и ранеными, четыре танка и 17 бронемашин, в том числе две БМП Bradley, сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что в плен сдались 13 украинских военнослужащих. Российская авиация и средства ПВО за неделю сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВВС Украины. Кроме того, уничтожены 253 беспилотника.

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По объектам военной инфраструктуры Украины нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием. Все обозначенные цели успешно ликвидированы.

Ранее российский разведчик заявил, что ВСУ отступили на некоторых позициях на Артемовском направлении. Теперь операторам дронов приходится отправлять беспилотники на два километра дальше.