Спецоперация 22 июля 2023, 09:40 ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военных при попытках форсировать Днепр ТАСС: российские силы пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области РИА «Новости»

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В Херсонской области российские силы за сутки пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. Украинская армия потеряла пять лодок и более 30 солдат. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, на Херсонском направлении в районе Антоновки группировка войск «Днепр» открыла по противнику огонь. В результате ВСУ лишились двух лодок и 19 военнослужащих.

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«В островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Кизомыс, в результате огневого поражения уничтожены три лодки и 15 боевиков ВФУ», — заявил представитель экстренных служб.

Около села Приднепровского и Ивановки российские военные поразили два 120-миллиметровых миномета с расчетами и боекомплекты к ним. На Каховском направлении ВСУ потеряли позиции около Михайловки.

Артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении. Удар по украинским подразделениям российские военные нанесли с помощью самоходных артиллерийских установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30.