Спецоперация 22 февраля 2023, 17:38 ВСУ потеряли около 65 боевиков на Южно-Донецком направлении за сутки Минобороны РФ: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили около 65 бойцов за сутки Сайт президента Украины

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Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации. Силы противника тают с каждым днем. По информации Минобороны РФ, ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 65 бойцов на Южно-Донецком направлении. На этой линии фронта активно работает группировка войск «Восток».

«В результате поражения уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30», — сообщили в военном ведомстве страны.

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Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин противника.

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Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные провели успешные наступательные действия в Артемовске и практически уже бьются в центре города.