Спецоперация 28 февраля 2023, 15:33 ВСУ потеряли около 350 бойцов на Донецком направлении за сутки Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 350 бойцов РИА «Новости»

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На Донецком направлении за минувшие сутки ликвидированы порядка 350 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

В результате эффективных действий подразделений Южной группировки войск, авиационных ударов, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие 24 часа уничтожено около 350 украинских военнослужащих.

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«[Ликвидированы] две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», — подчеркнул Конашенков.

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Также на Купянском направлении артиллерия Западной группировки войск ударила по украинским подразделениям. ВСУ потеряли до 25 человек.

За сутки средствами противовоздушной обороны удалось сбить шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В воздухе ликвидировали восемь украинских беспилотников в нескольких районах Донецкой и Луганской народных республик.

Стало известно, что американский наемник Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе ВСУ и нацбатальоне «Карпатская Сечь».