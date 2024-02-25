Важное 25 февраля 2024, 13:26 ВСУ потеряли около 100 солдат на Авдеевском направлении за сутки Минобороны России: ВСУ потеряли до 100 солдат на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Украинская армия в боях на Авдеевском направлении за сутки потеряла до 100 человек. Российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Около села Тоненькое ДНР подразделения группировки войск «Центр» разбомбили технику 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны. Кроме того, российские бойцы отразили семь контратак противника рядом с населенными пунктами Новгородский, Ленинский, Ласточкино и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике.

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Помимо живой силы, ВСУ потеряли на Авдеевском направлении четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

ВС РФ также отразили четыре четыре контратаки украинских солдат рядом с железнодорожной станцией Сеньковка. Потери противника составили до 180 человек.