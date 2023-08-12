Спецоперация 12 августа 2023, 05:04 ВСУ потеряли не менее 150 тысяч человек с начала спецоперации NYT: потери ВСУ с начала февраля 2022 года составили не менее 150 тыс. человек РИА «Новости»

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Украинская армия потеряла с начала специальной военной операции более 150 тысяч человек. Об этом сообщила газета The New York Times.

В материале сказано, что на фоне сильных потерь встает вопрос комплектации сил. Президент Украины Владимир Зеленский пытается решить этот вопрос. Сейчас большая часть армии киевского режима состоит из добровольцев и профессиональных бойцов, однако ВСУ нуждается в пополнении сил после серьезных потерь в ходе контрнаступления.

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По данным издания, сотрудники пограничной службы Украины каждый день задерживают около 20 человек, пытавшихся сбежать из страны. В прошлом году украинскому руководству пришлось ввести ограничения на раздачу повесток на АЗС, КПП и в общественных местах из-за сильного недовольства общественности.

Ранее стало известно, что Зеленский приказал уйти в отставку всем областным военкомам на фоне новостей о процветающей коррупции. Глава Украины поручил назначить на их места военных, которые вернулись из зоны боевых действий.