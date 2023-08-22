Спецоперация 22 августа 2023, 14:46 ВСУ потеряли на Запорожском направлении 125 человек за сутки МО России: потери ВСУ на Запорожском направлении составили 125 человек за сутки Министерство обороны Украины

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Потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 125 человек за сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В МО РФ отметили, что российская армия ликвидировала 11 орудий и четыре миномета. Среди них есть гаубицы производства США, САУ Krab польского производства, французская Cezar, а также английское орудие FH-70. Кроме того, уничтожены три боевые машины пехоты, две бронированные машины и девять автомобилей.

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В районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области ВС России отразили четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 22 августа сообщил, что за последние 10 дней потери ВСУ на Запорожском направлении увеличились на 30%.