Спецоперация 02 мая 2023, 08:33 ВСУ потеряли на отдельных направлениях за неделю вдвое больше бойцов — Марочко Экс-офицер Марочко: ВСУ потеряли на отдельных направлениях за неделю вдвое больше бойцов Официальный сайт президента Украины

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Потери военных и техники у Вооруженных сил Украины на некоторых участках фронта за прошедшую неделю увеличились в два раза по сравнению с показателями позапрошлой недели. Об этом заявил в комментарии ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что речь идет о потерях на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Они серьезно увеличились.

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«В два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), в личном составе практически на одну тысячу украинских боевиков и наемников (до четырех тысяч), гаубиц Д-20 (с 7 до 11), самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“ (с 4 до 7), радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 (с 2 до 4)», — заявил он.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за сутки ВС России ударили по подразделениям ВСУ около Привольного, Угледара в ДНР, а также Малой Токмачки в Запорожской области. Противник потерял до 55 своих военнослужащих.