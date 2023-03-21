Спецоперация 21 марта 2023, 14:08 ВСУ потеряли на Купянском направлении за сутки до 80 военнослужащих Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 80 военных ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ударили по подразделениям и технике украинской армии в Луганской Народной Республике и Харьковской области. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 80 бойцов на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

В боях участвовали артиллерия группировки «Запад» и другие подразделения российских войск. Они вели активные действия в районе населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР. Украинские войска лишились до 80 военных, трех боевых бронемашин и гаубицы Д-20.

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Огневое поражение у Гряниковки и Двуречного нанесли системой «Солнцепек», рассказал ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов. Около Масютовки и Новоселовского при помощи гаубиц «Мста-Б» уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. У Двуречного и Теньковки также сорвали две ротации войск, а вблизи Берестового и Новоселовского вскрыли две диверсионные группы.

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