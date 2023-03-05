05 марта 2023, 14:48
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 40 бойцов за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 40 бойцов противника
Западная группировка российских войск в ходе спецоперации за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что российские военные нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области. Помимо потерь личного состава, ВСУ лишились боевой бронированной машины, а также трех автомобилей.
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В районах Авдеевки (Донецкая Народная Республика) и Двуречной (Харьковская область) ВС РФ уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами РЭБ.
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Кроме того, в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области российские военные поразили командный пункт запрещенного в России националистического полка «Азов»*. В районах населенных пунктов Нетайлово (ДНР) и Успеновка (Запорожская область) ВС РФ уничтожили командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
Специальная военная операция РФ на Украине
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