Спецоперация 09 января 2023, 15:31 ВСУ потеряли на Купянском направлении более 50 военных за сутки Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

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Российские силы нанесли удар по националистам и их техник на Купянском направлении. Вооруженные силы Украины за сутки лишились более 50 своих бойцов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские войска открыли огонь в районах населенных пунктов Берстовое, Кисловка, Синьковка, Харьковской области, а также Новоселовское ЛНР. Конашенков добавил, около населенного пункта Двуречная в Харьковской области удалось ликвидировать диверсионно-разведывательный группу противника.

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«Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — подчеркнул он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль полностью доверяет информации от Минобороны РФ, касающейся проведения спецоперации на Украине. По его словам, российский лидер считает данные ведомства главными и легитимными.