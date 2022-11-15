Спецоперация 15 ноября 2022, 13:45 ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении за сутки до 90 бойцов Минобороны России: две роты ВСУ пытались пойти в атаку на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные предпринимали безуспешные попытки пойти в атаку на Краснолиманском направлении. За сутки они потеряли танк, несколько бронемашин и другую технику, а также до 90 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы России отбили нападения ВСУ вблизи населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики. Вооруженные силы Украины выступили здесь двумя ротными тактическими группами.

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«В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих», — объявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Кроме того, украинская армия потеряла пять пикапов, четыре боевые бронированные машины и танк.

С начала спецоперации российские военные разбили 7227 единиц специальной автомобильной техники ВСУ, 6614 танков и других бронемашин, 3581 миномет и орудие полевой артиллерии, 2511 беспилотников, 891 установку реактивных систем залпового огня, 388 зенитных ракетных комплексов, 333 самолета и другие виды техники.