Важное 07 июля 2023, 15:01 ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 95 бойцов за сутки Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 95 военных РИА «Новости»

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Потери украинской армии на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки составили до 95 человек из личного состава. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также гаубица Д-30», — отметили в ведомстве.

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Армейской и оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировки войск «Запад» удалось поразить бойцов и технику противника на Купянском направлении. В частности, в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Красное Первое, Масютовка Харьковской области. Также у населенного пункта Новоселовское в ЛНР российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ.

По данным Минобороны, за последние 24 часа ВСУ потеряли более 200 солдат на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Группировка войск «Восток» остановила в Запорожской области две атаки противника.