ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении более 200 убитыми и свыше 300 ранеными | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 14:00 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении более 200 убитыми и свыше 300 ранеными Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении превысили 200 военных Официальный сайт

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Авиация ВКС РФ нанесла удары по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате противник потерял более 200 военных убитых и 320 ранеными, сообщили в Минобороны России.

Удар по подразделениям украинских военных ВКС РФ нанесли в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Помимо больших потерь личного состава, ВСУ лишись 10 танков и 25 боевых машин пехоты, уточнили в ведомстве.

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С начала спецоперации российские военные уничтожили уже свыше 300 украинских самолетов, 155 вертолетов, более 2130 беспилотников, 378 ЗРК, 5281 танк и другие боевые бронированные машины. Каждые сутки противник несет серьезные потери. При этом ВСУ все равно периодически предпринимают попытки наступления, которые приводят к провалу.

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По данным Минобороны, накануне такую попытку противника российские военные сорвали на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Наиболее активные наступательные действия ВСУ вели в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно две усиленные батальонные тактические группы ВСУ пытались наступать в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка, уточнили в ведомстве.

«В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожены 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

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