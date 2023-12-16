Спецоперация 16 декабря 2023, 15:27 ВСУ потеряли на Донецком направлении около 290 боевиков Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили 290 военных Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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ВС России отбили на Донецком направлении четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР и Победа в ДНР. Военнослужащие уничтожили порядка 290 украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На Донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп», — отметили в ведомстве.

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Российские бойцы также атаковали противника в районе Клещеевки, Красного, Кировки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие ликвидировали танк, две БМП и четыре автомобиля. Военные уничтожили две украинские гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30 и две САУ «Гвоздика».

Ранее зарубежные СМИ предположили, что главком ВСУ Валерий Залужный решил начать новое контрнаступление. Эксперт по безопасности Нико Ланге рассказал, что украинская армия собирает ресурсы для продолжения боевых действий в 2024 году.