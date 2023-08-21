Спецоперация 21 августа 2023, 10:52 ВСУ потеряли на Авдеевском направлении 3 опорных пункта — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: ВС России заняли 3 опорных пункта под Авдеевкой РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль три опорных пункта украинской армии около населенного пункта Новокалиновка на Авдеевском направлении. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин объявил об этом в эфире канала «Россия 24», сообщил ТАСС.

На этом участке боевых действий, по его словам, продолжили наступление. Очередных успехов российские войска достигли в районе Новокалиновки.

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«Порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями», — сказал руководитель региона.

Подразделения Вооруженных сил Украины пытались закрепиться на участке от Старомайорского до Урожайного в ДНР, но авиация и артиллерия отбила нападения. Денис Пушилин отнес эти населенные пункты к серой зоне.

Несколько раз за последние два дня украинские войска пытались атаковать под Артемовском — в районе Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. Удары по флангам не принесли результата.