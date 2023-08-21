21 августа 2023, 10:52
ВСУ потеряли на Авдеевском направлении 3 опорных пункта — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России заняли 3 опорных пункта под Авдеевкой
Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль три опорных пункта украинской армии около населенного пункта Новокалиновка на Авдеевском направлении. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин объявил об этом в эфире канала «Россия 24», сообщил ТАСС.
На этом участке боевых действий, по его словам, продолжили наступление. Очередных успехов российские войска достигли в районе Новокалиновки.
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«Порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями», — сказал руководитель региона.
Подразделения Вооруженных сил Украины пытались закрепиться на участке от Старомайорского до Урожайного в ДНР, но авиация и артиллерия отбила нападения. Денис Пушилин отнес эти населенные пункты к серой зоне.
Несколько раз за последние два дня украинские войска пытались атаковать под Артемовском — в районе Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. Удары по флангам не принесли результата.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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