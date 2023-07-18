Спецоперация 18 июля 2023, 14:22 ВСУ потеряли элитные подразделения в Запорожской области из-за серьезной ошибки «Военная хроника»: ВСУ раскрыли место скопления элитных войск из-за открытых каналов связи РИА «Новости»

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Командование украинских войск потеряло сразу несколько элитных подразделений из-за допущенной ошибки связистов и нехватки данных разведки о действиях российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы заявили, что после серии неудачных атак около села Степового несколько подразделений ВСУ расположились в ангарах одного из сельскохозяйственных предприятий, переделанных под командный пункт.

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По предварительным данным, на месте находились около 50 военных из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 2-го отдельного стрелкового батальона и добровольного разведывательного батальон «Сонечко». Также на месте находилась техника 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В пункт также прибыли офицеры связи и корректировщики огня. Из-за нехватки оперативных данных и отсутствия приказов командования войска начали договариваться о дальнейших действиях по открытым каналам связи. Так их вычислили российские военные.

Координаты командного пункта установил беспилотник «Орлан», который передал данные штурмовикам Су-25. Военные самолеты ударили по пункту скопления ВСУ авиабомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.

После удара сеансы связи по открытым каналам остановили, а ВСУ на несколько часов прекратили обстрелы и остановили передвижение на этом участке спецоперации.