Спецоперация 11 марта 2024, 15:55 ВСУ потеряли элитные подразделения в Харьковской области Российские войска поразили пункт элитных формирований ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные нанесли мощное огневое поражение месту дислокации элитных украинских формирований на территории Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

«По живой силе противника нанесли ракетный удар. По нашей информации, ВСУ понесли колоссальные потери. Среди обычных военнослужащих там находились элитные военизированные подразделения», — сообщил источник.

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Минобороны России 11 марта сообщило об уничтожении двух пунктов временной дислокации ВСУ, хранилища топлива и семи пунктов управления беспилотниками в зоне специальной операции.

Кроме того, украинские боевики потеряли еще один американский танк Abrams в боях на Авдеевском направлении. ВС России улучшили позиции на переднем краю в Донецкой Народной Республике, потери ВСУ на этом участке составила порядка 430 человек.