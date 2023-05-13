Спецоперация 13 мая 2023, 14:57 ВСУ потеряли две ДРГ и до 140 бойцов на Купянском направлении за сутки ВС России пресекли действия двух ДРГ и уничтожили до 140 бойцов на Купянском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении за сутки, ВСУ потеряли до 140 человек живой силы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области», — сказал он.

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Конашенков добавил, что тяжелые огнеметные системы, артиллерия и авиация группировки «Запад» поразили подразделения ВСУ в Луганской Народной и Харьковской области на Купянском направлении.

«Противник потерял до 170 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки „Акация“ и „Гвоздика“, четыре автомобиля», — добавил представитель ведомства.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении авиационного ракетного склада ВСУ в районе города Запорожья.