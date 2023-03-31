31 марта 2023, 15:53
ВСУ потеряли до 85 бойцов за сутки на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 85 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска за минувшие сутки ликвидировали до 85 бойцов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Действиями группировки войск «Центр», а также огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации поражены живая сила и техника противника в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.
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«За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.
Также на Краснолиманском направлении российские войска ликвидировали три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Херсонском направлении за прошедшие 24 часа бойцы российской армии ликвидировали до 30 военных ВСУ. Там же украинские подразделения лишились 16 автомобилей и самоходной гаубицы «Акация».
На Донецком направлении, благодаря активным действиям подразделений и ударам артиллерии Южной группировки отечественных войск, уничтожены порядка 260 бойцов ВСУ.
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