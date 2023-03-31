Спецоперация 31 марта 2023, 15:53 ВСУ потеряли до 85 бойцов за сутки на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 85 военных ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские войска за минувшие сутки ликвидировали до 85 бойцов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Действиями группировки войск «Центр», а также огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации поражены живая сила и техника противника в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.

Также на Краснолиманском направлении российские войска ликвидировали три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении за прошедшие 24 часа бойцы российской армии ликвидировали до 30 военных ВСУ. Там же украинские подразделения лишились 16 автомобилей и самоходной гаубицы «Акация».

На Донецком направлении, благодаря активным действиям подразделений и ударам артиллерии Южной группировки отечественных войск, уничтожены порядка 260 бойцов ВСУ.