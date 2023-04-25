Спецоперация 25 апреля 2023, 15:46 ВСУ потеряли до 80 человек на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 80 человек на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинские боевики в ходе боев на Краснолиманском направлении за сутки потеряли до 80 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские военные ударами тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации группировки войск „Центр“ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих», — сказал он.

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Кроме того, боевики лишились гаубицы Д-20 и двух боевых машин пехоты.

Ранее Минобороны сообщило, что в ходе боев на Запорожском и Южно-Донецком направлениях боевики потеряли за сутки до 120 человек живой силы, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, девять автомобилей и боевую бронированную машину