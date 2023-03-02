Спецоперация 02 марта 2023, 15:04 ВСУ потеряли до 80 бойцов на Херсонском направлении за сутки Минобороны: за сутки ВС России уничтожили до 80 бойцов ВСУ под Херсоном РИА «Новости»

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Российские войска за минувшие сутки ликвидировали до 80 бойцов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

«На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Также ВСУ потеряли на этом направлении 30 автомобилей и гаубицу «Мста-Б». По информации Минобороны, около населенного пункта Токаревка под Херсоном российские подразделения поразили склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении потери противника составили свыше 50 бойцов. А на Донецком направлении подразделения российской Южной группировки войск ликвидировали порядка 270 военнослужащих украинской армии.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что бойцы ВСУ за несколько прошедших дней неоднократно применяли химические боеприпасы в направлении Артемовска и Донецка.