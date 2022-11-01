ВСУ потеряли до 70 бойцов при попытке наступления на Бериславском направлении | 360°

Важное 01 ноября 2022, 09:36 ВСУ потеряли до 70 бойцов при попытке наступления на Бериславском направлении Врио замглавы Херсовщины Стремоусов: ВСУ потеряли до 70 бойцов при наступлении Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вооруженные силы Украины лишились около 70 военных, когда 31 октября попытались наступить на Бериславском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов ТАСС.

«Около 70 нацистов задвухсотили (уничтожили — прим. ред)», — сообщил Стремоусов.

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Накануне он сообщал о том, что днем 31 октября украинские силы пытались прорвать линию обороны в Херсонской области.

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«Только что на Бериславском направлении украинские националисты попытались атаковать, но атака была отбита», — говорил он в своем видеообращении в Telegram.

По его сведениям, удалось уничтожить два украинских танка.

Тем временем зампред правительства Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что жители региона, переехавшие в другие субъекты РФ из-за угрозы обстрелов и подтоплений, смогут получить российский паспорт в течение месяца.