Спецоперация 28 апреля 2023, 14:52 ВСУ потеряли до 65 человек личного состава на Херсонском направлении Минобороны: понесшие огневое поражение на Херсонском направлении ВСУ потеряли 65 бойцов РИА «Новости»

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Российские войска продолжили успешные атаки на позиции украинских сил на Херсонском направлении. За минувшие сутки в ходе огневого поражения войска противника потеряли до 65 человек личного состава. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, войска противника также лишились трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Акация» и гаубицы Д-30.

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Действующая на Купянском направлении Западная группировка российских войск ударами по позициям ВСУ в Харьковской области уничтожила до 75 украинских боевиков, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

Кроме того, военные пресекли действия диверсионно-разведывательных групп противника в селах Синьковка и Кисловка Харьковской области.

Также они уничтожили склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ в районе села Синельниково.