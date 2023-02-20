Спецоперация 20 февраля 2023, 15:29 ВСУ потеряли до 60 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Минобороны России сообщило об ударе по позициям ВСУ в ДНР и Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в Запорожской области и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что по позициям противника отработали оперативно-тактическая авиация и артиллеристы группировки войск «Восток».

Под удар на Южно-Донецком и Запорожском направлениях попали подразделения ВСУ, базировавшиеся в районах Угледара и Доброволья в ДНР, а также у Гуляйполя и Юрковки в Запорожской области.

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«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», — отметил представитель Минобороны.

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По словам Конашенкова, российские военные уничтожили три склада с украинскими боеприпасами. Цели поразили в районах населенных пунктов Малиновка в Запорожской области, а также у Водяного и Угледара в ДНР.

За прошедшие сутки ВС России сбили 15 беспилотников ВСУ. Цели поразили в республиках Донбасса, а также в Запорожской области.