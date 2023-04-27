Спецоперация 27 апреля 2023, 14:37 ВСУ потеряли до 60 боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: 60 боевиков ВСУ уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огонь артиллерии группировки российских войск «Восток» уничтожили до 60 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он пояснил, что украинские войска дислоцировались около города Угледара, поселка Никольское и села Новомихайловского Донецкой Народной Республики.

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«Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса „Тор-М1“, три автомобиля, а также артиллерийскую систему М777», — перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что около села Водяного и железнодорожной станции Углесборочная российские военные уничтожили склады с боеприпасами, принадлежащие 72-й механизированной бригаде ВСУ.

Кроме того, войска противника получили огневое поражение на Херсонском направлении, где за сутки уничтожили до 30 бойцов личного состава ВСУ. Также они потеряли четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, одну зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.