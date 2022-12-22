Спецоперация 22 декабря 2022, 13:21 ВСУ потеряли до 50 боевиков на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили до 50 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ за сутки уничтожили на Донецком направлении до 50 украинских военнослужащих, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что наступление продолжается.

В ходе наступательных действий российские военные нанесли серьезный урон противнику. ВСУ потеряли до 50 военных. Помимо этого, ВС РФ уничтожили два танка противника, пять автомобилей и три боевые машины пехоты.

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В Минобороны также обратили внимание на успехи российской армии на Южно-Донецком направлении. Там подразделения нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь (ДНР).

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Продолжают наноситься удары по военным объектам противника. В районах Артемовска в Донецкой Народной Республики, Гуляйполя в Запорожской области и Очакова в Николаевской области ВС РФ уничтожили три украинских склада боеприпасов.