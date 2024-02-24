Спецоперация 24 февраля 2024, 14:49 ВСУ потеряли до 35 военных после удара группировки «Днепр» Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В районах населенных пунктов Работино и Вербовое противник потерял до 35 боевиков, восемь авто, американскую гаубицу М777, установку «Гвоздика».

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«Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Российские войска также нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в 117 районах. Военные сбили два украинских самолета МиГ-29, перехватили бомбу JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, уничтожены 92 дрона.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 130 военных, российские бойцы сумели отразить семь атак Украины. Помимо этого, российские подразделения ликвидировали украинские танк, беспилотник «Баба-яга» и установку «Краб».

Ранее бойцы танкового батальона «Аврора» передали привет школьникам. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник». Дети записали поздравления для бойцов ко Дню защитника отечества, военные поблагодарили ребят за поддержку.