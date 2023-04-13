Спецоперация 13 апреля 2023, 14:41 ВСУ потеряли до 300 человек на Донецком направлении за сутки Минобороны: ВСУ за сутки лишились до 300 военных на Донецком направлении РИА «Новости»

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Украинские военные в ходе боев на Донецком направлении потеряли до 300 человек живой силы за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 человек», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что также ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20, два автомобиля, шесть бронированных машин и одну боевую машину пехоты.

Кроме того, российские военные добились успехов на Краснолиманском направлении, где за сутки ликвидировали до 80 украинских националистов, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-20.

Ранее Минобороны сообщило, что российские боевые самолеты выполнили 12 вылетов в районе Артемовска за сутки, а артиллерия и ракетные войска выполнили 57 огневых задач.