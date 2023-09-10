Спецоперация 10 сентября 2023, 13:53 ВСУ потеряли до 260 бойцов на Донецком направлении за сутки Минобороны: ВС РФ ударили по ВСУ у Клещеевки, Красного и Малоильиновки в ДНР Министерство обороны Украины

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ВСУ за сутки потеряли до 260 бойцов на Донецком направлении. ВС России отразили две атаки в районах Водяного и Красногоровки, а также нанесли поражение украинской живой силе и технике возле сел Клещеевка и Красное, а также у поселка Малоильиновка в ДНР. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

ВСУ попытались атаковать российские войска силами штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад. Удары успешно отразили подразделения российской группировки «Южная» вместе с авиацией и артиллерией.

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Помимо живой силы, армия противника потеряла две бронемашины и пять автомобилей.

На Запорожском направлении российские силы в течение суток отразили целых шесть атак противника, на Купянском — две, на Южнодонецком и Краснолиманском — еще по одной атаке.

Кроме того, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 42 украинских беспилотника в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Дроны ликвидировали в районах 12 населенных пунктов.