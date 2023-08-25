Спецоперация 25 августа 2023, 14:47 ВСУ потеряли до 260 бойцов на Донецком направлении — Минобороны Минобороны: ВСУ потеряли до 260 бойцов, танк и САУ Krab на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения российской группировки войск «Юг» вместе с штурмовой и армейской авиацией отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Украинские боевики попытались пойти в атаку в районах населенных пунктов Клещеевка, Зализнянское и Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 260 военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВС России ликвидировали танк, две БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы Д-20 и два автомобиля.

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Еще три атаки удалось отразить на Купянском направлении, армия противника потеряла до 50 бойцов. На Запорожском направлении ВСУ предприняли целых пять неудачных попыток атаки — и в результате потеряли свыше 110 человек. Также Конашенков сообщил о двух отраженных ударах украинских войск на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.