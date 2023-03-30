Спецоперация 30 марта 2023, 14:31 ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении за сутки Минобороны сообщило об уничтожении до 25 военных ВСУ за сутки на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные за прошедшие сутки уничтожили на Херсонском направлении до 25 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские военные оказали огневое поражение противника, уничтожив до 25 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что также националисты лишились трех гаубиц Д-30 и 11 автомобилей.

Российские войска добились успехов и на Купянском направлении, уничтожив за сутки до 50 боевиков ВСУ и два автомобиля.

Кроме того, на Краснолиманском направлении за последние 24 часа боевики потеряли около 150 человек живой силы, самоходную гаубицу «Акация», установку РСЗО «Град» и две бронированные машины.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении хранилища топлива и склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.