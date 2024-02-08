Спецоперация 08 февраля 2024, 14:15 ВСУ потеряли до 230 боевиков на Краснолиманском направлении МО: ВС России улучшили позиции на Донецком и Краснолиманском направлениях Freepik

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Российские подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении улучшили положения по переднему краю. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В районе Ямполовки и Серебрянского лесничества российские бойцы отразили две атаки украинских боевиков. Потери противника составили до 230 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились трех бронированных машин и пяти авто.

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На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки также заняли более выгодные рубежи и позиции. Бойцы ударили по живой силе и технике украинской армии.

«Противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля», — передали в ведомстве.

Ранее российские военные на Купянском направлении уничтожили долговременные укрепления ВСУ. Группировка «Запад» использовала расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек». Как отметили в Минобороны России, противник боится этого эффективного и мощного оружия.