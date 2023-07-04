Спецоперация 04 июля 2023, 14:26 ВСУ потеряли до 200 человек на Запорожском направлении за сутки Минобороны: потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили до 200 человек РИА «Новости»

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Российские военные нанесли огневое поражение украинским боевикам на Запорожском направлении, ВСУ потеряли до 200 человек живой силы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские военные в ходе боев уничтожили до 200 украинских военнослужащих, две гаубицы „Мста-Б“ и одну Д-20, три автомобиля, четыре бронированные машины, четыре боевые машины пехоты и один танк», — сказал он.

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Кроме того, ВС России нанесли поражение скоплению техники и живой силы 106-й бригады территориальной обороны рядом с населенным пунктом Луговское Запорожской области.

В городе Орехове Запорожской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении 16 атак украинских боевиков за сутки в зоне проведения спецоперации.