04 июля 2023, 14:26
ВСУ потеряли до 200 человек на Запорожском направлении за сутки
Минобороны: потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили до 200 человек
Российские военные нанесли огневое поражение украинским боевикам на Запорожском направлении, ВСУ потеряли до 200 человек живой силы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Российские военные в ходе боев уничтожили до 200 украинских военнослужащих, две гаубицы „Мста-Б“ и одну Д-20, три автомобиля, четыре бронированные машины, четыре боевые машины пехоты и один танк», — сказал он.
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Кроме того, ВС России нанесли поражение скоплению техники и живой силы 106-й бригады территориальной обороны рядом с населенным пунктом Луговское Запорожской области.
В городе Орехове Запорожской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении 16 атак украинских боевиков за сутки в зоне проведения спецоперации.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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