Важное 17 февраля 2023, 14:10 ВСУ потеряли до 200 человек на Донецком направлении Минобороны сообщило об учнитожении 200 украинских боевиков на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска в ходе успешного наступления на Донецком направлении уничтожили до 200 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что противник понес потери в ходе артиллерийского огня, открытого Южной группировкой российских войск. Кроме потерь личного состава, украинские военные лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей, а также двух гаубиц Д-30 и одной Д-20

На этом же участке проведения специальной военной операции удар русских войск уничтожил склад с боеприпасами 36-й бригады морской пехоты ВСУ, расположенный около города Авдеевки Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» ударила по позициям украинских подразделений на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Противник находился около Угледара, села Ольговского и поселка Магдалиновка в Запорожской области.

Общие потери украинских войск на этих территориях составили более 70 человек личного состава, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установку РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20, а также артиллерийскую систему М777. Также уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара.