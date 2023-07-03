Спецоперация 03 июля 2023, 13:43 ВСУ потеряли до 20 тысяч боевиков на Запорожском направлении Балицкий оценил потери ВСУ на Запорожском направлении более чем в 20 тыс. боевиков РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Запорожском направлении в зоне СВО украинские военнослужащие ежедневно пытаются атаковать позиции ВС России. ВСУ не жалеют солдат и потеряли на этом участке более 20 тысяч человек личного состава. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник действует интенсивно, на наши позиции атаки идут ежедневно, ВСУ не жалеют солдат. Сторона противника, по примерным подсчетам, потеряла уже свыше 20 тысяч человек личного состава», — написал он.

Реклама

Балицкий отметил, что оборона российских войск очень сильна. Военные, по его словам, не просто держат оборону. Им удается разбивать противника по всем направлениям и пресекать деятельность ДРГ, а также отбрасывать врага.

ВСУ, добавил врио главы Запорожской области, не добились значимых достижений в регионе, но стараются добыть хоть маленькую победу, чтобы отчитаться перед своими западными покровителями.