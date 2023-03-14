Важное 14 марта 2023, 15:28 ВСУ потеряли до 150 бойцов на Донецком направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили до 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

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За прошедшие сутки российские подразделения ликвидировали до 150 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бойцов ВСУ уничтожила южная группировка российских войск.

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«В районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.

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За сутки на Донецком направлении силы российской армии уничтожили три танка противника, две боевые бронемашины, четыре пикапа и два автомобиля.

Также подразделения ВС России ликвидировали гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», противотанковую пушку МТ-12 и две американские артиллерийские системы М777.

Около Красноармейска в ДНР российские истребители сбили самолет МиГ-29 противника.

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 95 военнослужащих. Там же они лишились также американской системы M777.

Украинский офицер Валерий Прозапас уже говорил о том, что подразделения ВСУ не могу пойти в серьезное наступление в Донбассе. Им не хватает бойцов и хорошей техники.