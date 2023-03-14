14 марта 2023, 15:28
ВСУ потеряли до 150 бойцов на Донецком направлении за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили до 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки
За прошедшие сутки российские подразделения ликвидировали до 150 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Бойцов ВСУ уничтожила южная группировка российских войск.
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«В районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.
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За сутки на Донецком направлении силы российской армии уничтожили три танка противника, две боевые бронемашины, четыре пикапа и два автомобиля.
Также подразделения ВС России ликвидировали гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», противотанковую пушку МТ-12 и две американские артиллерийские системы М777.
Около Красноармейска в ДНР российские истребители сбили самолет МиГ-29 противника.
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 95 военнослужащих. Там же они лишились также американской системы M777.
Украинский офицер Валерий Прозапас уже говорил о том, что подразделения ВСУ не могу пойти в серьезное наступление в Донбассе. Им не хватает бойцов и хорошей техники.
Минобороны РФ
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