Спецоперация 29 июля 2023, 15:15 ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и два танка на Южно-Донецком и Запорожском направлениях МО РФ: ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и два танка на двух направлениях Pxhere

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Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 135 военнослужащих и два танка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Группировка войск «Восток» нанесла удар по живой силе противника возле Золотой Нивы и Макаровки в ДНР и Новоандреевке, Щербаки и Каменском в Запорожской области.

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Были уничтожены до 135 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20 и два танка. Возле Марьяновки ВСРФ ликвидировали украинский склад с боеприпасами. Кроме того, группировка «Южная» отразила пять атак украинских боевиков в ДНР.

Ранее российские бойцы отбили попытку двух украинских бригад атаковать село Старомайорское. Противник понес существенные потери. ВС России также поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровске.

С начала специальной военной операции ВСУ лишились более 11 тысяч танков и других бронированных машин, свыше пяти тысяч беспилотников, 701 вертолета и самолета, 427 зенитных ракетных комплексов.