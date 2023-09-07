Спецоперация 07 сентября 2023, 14:53 ВСУ потеряли до 110 военных на Запорожском направлении Минобороны: ВС России отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские войска за сутки отразили 14 атак украинских боевиков в районах Вербового и Работина Запорожской области. Противник потерял до 110 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ также ликвидировали два танка, четыре боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и американскую систему М777. В районе Любимовки в Запорожской области военные уничтожили пусковую установку комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины, писал RT.

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ВС РФ также отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, писала газета «Известия». Противник потерял более 320 боевиков, танк, автомобили, польские артиллерийские установки Krab, гаубицы Д-30 и орудие Д-20.

Россия показала свое превосходство перед вооружением НАТО. Как написали зарубежные СМИ, успехи РФ в СВО продемонстрировали слабость Североатлантического альянса. Оружие и техника военно-политического блока не помогло украинским боевикам.