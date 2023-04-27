27 апреля 2023, 14:39
ВСУ потеряли до 110 военнослужащих на Купянском направлении
Минобороны РФ: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 110 военнослужащих
Российские военнослужащие уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Военнослужащие ВС РФ поразили украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области. Удары на Купянском направлении нанесла оперативно-тактическая и армейская авиация. К атаке подключили артиллерию Западной группировки войск.
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«За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих», — отметил представитель военного ведомства.
Военнослужащие ВС России уничтожили не только бойцов противника, но и технику: две боевые бронированные машины, три автомобиля и боевую машину РСЗО «Град».
За сутки российские военнослужащие ликвидировали свыше 400 украинских военнослужащих и наемников на Донецком направлении. Также удалось уничтожить шесть боевых бронированных машин ВСУ.
Минобороны РФ
ВСУ
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